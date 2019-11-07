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Новости. Общество
22:00, 07 Ноября 2019
фото: © Валерий Поташов

Около двух тысяч людей с инфекциями выявили на российской границе

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Роспотребнадзор за девять месяцев 2019 года выявил на границе с Россией около двух тысяч человек с различными инфекционными заболеваниями, сообщается на сайте ведомства.

"Досмотрено свыше 24,36 миллиона человек прибывших... Выявлено 1806 больных (лиц с подозрением на инфекционные болезни) в 106 пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор, наибольшее количество заболевших наблюдается на воздушных (751 человек) и автомобильных (725) пунктах пропуска.

"По прибытии, из числа выявленных лиц с признаками инфекционных болезней воздушно-капельные инфекции составляют 35,9% (649 человек), острые кишечные инфекции 20,0% (363 человека), трансмиссивные лихорадки 1,0 % (18 человек), прочие инфекции 42,9% (775 человек)", - добавляют в ведомстве.

Уточняется, что среди въезжающих в РФ также были выявлены 459 человек с превышением уровня радиации. У 22 человек обнаружено ионизирующее излучение, требующее принятия мер по радиационной безопасности.

 

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