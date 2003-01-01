Около двух вокзалов в Петрозаводске открылась новая бесплатная парковка

24 сентября в Петрозаводске открыли движение по новой дороге, ведущей к бесплатной автопарковке для пассажиров ж/д и автовокзалов.
Открылось движение по участку от улицы Чапаева до железнодорожного вокзала, а главное — новая вместительная автопарковка, которая разгрузит площадь Гагарина. Одновременно здесь смогут парковаться 165 машин.
— Этим проектом мы завершили создание единого транспортного комплекса, который объединил обновлённые вокзалы в один транспортный узел. Со стороны ул. Чапаева станет проще доехать до ж/д вокзала, а пассажиры поезда при необходимости смогут без труда попасть на автовокзал — по обеим сторонам дороги идёт пешеходная зона, её оборудовали тротуаром и линией освещения, — прокомментировал на открытии глава Карелии Артур Парфенчиков.
Новый объект городской инфраструктуры построен на средства бюджета республики. «ПСК Строитель» завершила работы со значительным — практически на целый год — опережением графика. Проектом было предусмотрено строительство полукилометрового участка автодороги от улицы Чапаева и устройство парковки на 165 машиномест.
Также в ходе работ были выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций, а также устройству линии освещения и тротуаров. Работы на объекте были начаты в конце прошлого года и завершены в полном объеме в сентябре 2025 года.