Около гаражей в Петрозаводске нашли гранату

Финская оборонительная ручная граната была обнаружена 5 мая в районе гаражного кооператива, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 17.20 на проезде Егерском была обнаружена финская оборонительная ручная граната времен Великой Отечественной войны М - 32.

Боеприпас был изъят саперами РПСС для уничтожения.