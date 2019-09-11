Около магазина в Карелии росгвардейцы задержали подозрительных мужчин

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Оказалось, что все трое находились в розыске, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В субботу, 7 сентября, около 22.00 сотрудники вневедомственной охраны выезжали в один из магазинов поселка Хелюля. Причиной вызова стали двое мужчин, которые мешали работе.
Росгвардейцы, выйдя из магазина, заметили подозрительных мужчин и выяснили, что все трое находятся в розыске.
Мужчины передали сотрудникам полиции.
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