Около магазина в Карелии росгвардейцы задержали подозрительных мужчин

Оказалось, что все трое находились в розыске, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В субботу, 7 сентября, около 22.00 сотрудники вневедомственной охраны выезжали в один из магазинов поселка Хелюля. Причиной вызова стали двое мужчин, которые мешали работе.

Росгвардейцы, выйдя из магазина, заметили подозрительных мужчин и выяснили, что все трое находятся в розыске.

Мужчины передали сотрудникам полиции.