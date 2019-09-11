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Новости. Происшествия
18:40, 11 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов

Около магазина в Карелии росгвардейцы задержали подозрительных мужчин

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Оказалось, что все трое находились в розыске, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В субботу, 7 сентября, около 22.00 сотрудники вневедомственной охраны выезжали в один из магазинов поселка Хелюля. Причиной вызова стали двое мужчин, которые мешали работе.

Росгвардейцы, выйдя из магазина, заметили подозрительных мужчин и выяснили, что все трое находятся в розыске.

Мужчины передали сотрудникам полиции. 

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