Около мэрии Петрозаводска столкнулись две легковушки (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева.

На сайте DtpPtz.ru сообщили, что в понедельник, 7 октября, в 11.33 произошло ДТП на регулируемом перекрестке, когда один из участников аварии поворачивал на улицу Куйбышева. В это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении. Обошлось без жертв.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.