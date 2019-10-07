Около мэрии Петрозаводска столкнулись две легковушки (ВИДЕО)

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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева.
На сайте DtpPtz.ru сообщили, что в понедельник, 7 октября, в 11.33 произошло ДТП на регулируемом перекрестке, когда один из участников аварии поворачивал на улицу Куйбышева. В это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении. Обошлось без жертв.
Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.
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