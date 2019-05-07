Около поликлиники в Петрозаводске водителя оштрафовали за грубое нарушение

Маленький ребенок перевозился в автомобиле на руках у мамы, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Днем 7 мая на подъездных путях к поликлинике №4 сотрудники Госавтоинспекции контролировали правила перевозки детей.

В ходе рейда водитель был привлечен к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей: 2- летний ребенок перевозился в автомобиле на руках у мамы.

Штраф за данное нарушение – 3 тысячи рублей.