Около полусотни больных коронавирусом в Карелии находятся в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пациентов с COVID-19, находящихся в больницах республики.

По информации министра здравоохранения, в Карелии в стационарах на сегодняшний день находятся 334 пациента с коронавирусом.

Из них 284 – в состоянии средней тяжести, 47 больных – в тяжелом состоянии, и трое – крайне тяжелых, они не могут дышать самостоятельно и подключены к ИВЛ.

Напомним, что ранее Михаил Охлопков пригласил петрозаводчан сделать прививку от коронавируса на площади Кирова в мобильных пунктах вакцинации.