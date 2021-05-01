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Около полусотни больных коронавирусом в Карелии находятся в тяжелом состоянии

Новости. Общество
10:00, 02 Мая 2021
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пациентов с COVID-19, находящихся в больницах республики.

По информации министра здравоохранения, в Карелии в стационарах на сегодняшний день находятся 334 пациента с коронавирусом.

Из них 284 – в состоянии средней тяжести, 47 больных – в тяжелом состоянии, и трое – крайне тяжелых, они не могут дышать самостоятельно и подключены к ИВЛ.  

Напомним, что ранее Михаил Охлопков пригласил петрозаводчан сделать прививку от коронавируса на площади Кирова в мобильных пунктах вакцинации.

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