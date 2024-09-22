Около полутора миллионов рублей перевели неизвестным три жительницы Петрозаводска

Среди пострадавших от мошенников оказалась одна пенсионерка и две молодые петрозаводчанки.

В МВД Карелии рассказали об очередных случаях мошенничества в отношении жителей Петрозаводска. От действий неизвестных пострадали три женщины.

Так, 27-летней петрозаводчанке неизвестный представился сотрудником Центробанка, напугал, что кто-то пытается оформить на нее кредит, и посоветовал самой взять кредит в банке и перевести деньги на неизвестный номер. Так женщина и сделала, лишившись 700 тысяч рублей.

Таким же образом, только представившись «правоохранителями», аферисты смогли напугать 73-летнюю жительницу города. Пенсионерка обналичила свои деньги, а потом взяла в банке кредит и все перевела на какой-то «специальный» счет. Получилось также 700 тысяч рублей.

А вот 20-летнюю студентку обманули другим способом. Девушка пыталась добраться из Санкт-Петербурга в Петрозаводск, нашла объявление о поиске попутчиков и написала по указанному номеру телефона. Затем якобы водитель прислал ей ссылку, нужно было пройти по ней и заполнить форму. Девушка все сделала, указав реквизиты карты, и ввела поступившие на телефон коды. После этого с карты у нее списалось 14 тысяч рублей.

В настоящее время по всем фактам мошенничества возбуждены и расследуются уголовные дела.