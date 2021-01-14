Около сотни человек брошены на ликвидацию аварии на сетях в райцентре Карелии

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов рассказал о ситуации в оставшейся без водоснабжения Питкяранте.

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов сообщил на своей странице в соцсети, что к аварийно-восстановительным работам в Питкяранте привлечены силы и средства в количестве 85 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России - 43 человека и 5 единиц техники.

Глава Минстроя уточнил, что для устранения аварии на водопроводе в Питкяранте ведутся работы по прогреванию замерзшего участка с помощью трубопровода – спутника.

"Одновременно с этим организована доставка труб ПНД диаметром 225 м. для прокладки параллельной ветки водопровода. В усиление бригады водоканала Питкяранты организован выезд бригад Петрозаводских коммунальных систем, содействие в устранении последствий аварии оказывается руководством и работниками РК Гранд", - пишет министр.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. На территории Питкяранты был введен особый противопожарный режим. Прокуратура Карелии начала проверку обстоятельств аварии на сетях из-за морозов.