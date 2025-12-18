Около трех тысяч жителей Карелии страдают деменцией

В Карелии объединяют силы для помощи семьям, столкнувшимся с диагнозом деменция.

Около 2900 человек в Карелии имеют диагноз деменция. Такую статистику озвучили 17 декабря на круглом столе, посвященном проблеме. Понятно, что статистика неполная. Не все обращаются за помощью в медучреждения. Кто-то пытается справляться самостоятельно. И это непросто.

Инициаторами диалога выступили карельское подразделение Фонда «Альцрус», проект «Вместе против деменции» и сеть центров семейного здоровья «Санис». В круглом столе приняли участие чиновники, общественники, медики, юристы, сотрудники полиции и поисковой организации «Лиза Алерт». Последние не раз сталкивались с необходимостью искать пожилых людей, которые дизориентированы в пространстве и не помнят, где их дом. В таком состоянии они могут далеко уйти. Напомним, в Питкярантском откруге до сих пор разыскивают подопечную Дома престарелых, которая ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

— Когда родные сталкиваются с симптомами деменции у близкого, они часто теряются и не знают, куда обратиться за помощью, — отметила руководитель проекта «Вместе против деменции» Екатерина Мазуро. — Наша общая задача — создать для них четкий и понятный маршрут, чтобы в трудную минуту они могли быстро получить необходимую поддержку.

На развитие деменции влияют социальная изоляция, нарушения слуха и зрения, черепно-мозговые травмы, злоупотребление алкоголем, отметил невролог высшей категории Антон Смирнов.

— Эффективного медикаментозного лечения не существует — упор делается на социальную адаптацию. Сам процесс постановки диагноза может занимать до полугода, а родные, ухаживающие за членом семьи с диагнозом чаще всего сталкиваются с психологическим выгоранием, — прокомментировал.

Отдельно на круглом столе обсудили уязвимость пожилых людей, в том числе с когнитивными нарушениями, перед мошенниками. По данным МВД по Карелии, в 2025 году всего было зарегистрировано 2444 случая дистанционного хищения (в 2024 году — 2626).



В России создана служба долговременного ухода (СДУ), услугами которой в регионе уже пользуются около 300 человек. Особое внимание на круглом столе было уделено привлечению волонтеров, в том числе «серебряных», для помощи семьям, а также важности образовательных программ и курсов для повышения компетенций и активности самого старшего поколения.

Ранее эксперт социального проекта «Деменция.net» и врач-психиатр Мария Штань назвала самый легкий и приятный способ борьбы с деменцией. Это скандинавская ходьба, которую также называют северной. Психиатр отметила, что во время занятий скандинавской ходьбой задействуются практически все мышцы: не только ноги, бедра и тазовая область, но и плечевой корпус, а также руки. Кроме того, во время тренировки улучшается кровообращение, а внутренние органы, в том числе и мозг, начинают получать больше кислорода. В результате этого, отметила врач, улучшаются когнитивные функции — память и концентрация внимания.