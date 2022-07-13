Около трети всех присосавшихся к людям клещей в Карелии были поражены опасной болезнью

Роспотребнадзор опубликовал статистику по нападениям клещей в республике.

В 2022 году в медицинские учреждения Карелии после присасывания клещей обратились 2582 человека, в том числе 537 детей. В Петрозаводске было зарегистрировано 1281 обращение, пострадали 243 ребенка.

За минувшую неделю клещи в Карелии атаковали 61 человека, в том числе 8 детей. В Петрозаводске за неделю было зарегистрировано 34 обращения после нападения клещей, 4 из подвергшихся нападению — дети.

Клещи были активны во всех районах республики. Присасывания не зарегистрированы только в Калевальском и Муезерском районах.

При исследовании снятых с людей клещей было выявлено, что кровососущие поражены: 1% — возбудителем клещевого энцефалита, 29,9% — клещевого боррелиоза. У 5,3% были обнаружены возбудители моноцитарного эрлихиоза, у 0,09% — гранулоцитарного анаплазмоза человека.