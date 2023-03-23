Окончание «сезона глухозимья» в Карелии увеличило число нарушителей пограничного режима

С наступлением тепла рыбаки пошли на пограничную зону за добычей.

Как рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия, что после завершения так называемого «сезона глухозимья», с наступлением благоприятных погодных условий на озерах Мурманской области и Карелии традиционно увеличивается количество рыбаков, выходящих на лов в пограничной зоне за линией инженерно-технических сооружений. Как отметили в управлении, среди таких рыбаков было немало выходцев из других регионов России.

Зачастую рыбаки нарушают пограничный режим. Так, в марте 2023 года пограничники вместе с членами добровольных народных дружин выявили уже несколько таких нарушителей. Все они были привлечены к административной ответственности.

В управлении напомнили о необходимости соблюдений правил пограничного режима, в частности, въезда в пограничную зону по документам, а в пятикилометровую зону и за рубеж инженерно-технических сооружений — по пропускам и разрешениям. За последними необходимо обращаться в подразделения Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.