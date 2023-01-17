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Оксана Чебунина ответила на вопросы жителей Карелии в прямом эфире

Новости. Общество
12:09, 06 Февраля 2023
фото: Скриншот видео "Сампо 360"

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Заместитель премьер-министра Карелии по развитию инфраструктуры рассказала о том, что делать, если вас не устраивает температура в вашей квартире и куда можно обратиться для решения этого вопроса.

Карельский Центр управления регионом продолжает серию прямых эфиров с участием руководителей министерств и ведомств. В этот раз у жителей республики была возможность задать вопросы заместителю премьер-министра республики по развитию инфраструктуры. Оксана Чебунина рассказала о том, что такое экономически обоснованный тариф и почему жители платят всегда меньше суммы такого тарифа.

Одна из тем прямой линии — какие факторы влияют на формирование тарифов, и на какие цели в конечном итоге идут средства потребителей.

Жителей Карелии могут беспокоить некачественные услуги, предоставляемые ресурсоснабжающей организацией. Температура воздуха в помещении может оказаться ниже или выше того показателя, который комфортно переносить. Терпеть такие трудности не стоит, но стоит попробовать решить этот вопрос.

«Комфортная температура должна быть +18, +22 градуса в зависимости от помещения. И за этим должен осуществляться контроль. В том случае, если жители видят то, что у них перетоп или недотоп, то они могут обратиться в наш Комитет по жилищному, строительному и дорожному контролю. И тогда выезжают соответствующие контролирующие органы и проверяют, есть или нет перетоп в квартире. В том случае, если перетоп действительно есть, то, во-первых, должен быть сделан перерасчет гражданам, потому что так не должно быть. А во-вторых, посмотреть, каким образом у них отрегулирован в теплоузле прибор, чтобы автоматически контролировать подачу тепла, которая идет непосредственно в дом», — объяснила Чебунина.

Для разъяснения претензий по размеру оплаты услуг ЖКХ помогут знания основных терминов. Ведущим среди них выступает экономически обоснованный тариф — та себестоимость, которая изначально рассчитана регулятором за определенную единицу товара. Об этом тоже шла речь в прямом эфире.

«Например, киловатт-час для населения у нас стоит около шести рублей. Экономически обоснованный тариф у нас - 5 рублей 90 копеек. Но фактически, население Карелии у нас по экономически-обоснованному тарифу не платит. Платит в сельских районах, а также в городских населенных пунктах с электроплитами и электроотоплением платят 3 рубля 08 копеек. Городские жители, которые пользуются газовыми плитами платят 4 рубля 40 копеек. То есть это значительно меньше, чем шесть рублей. И вот это как раз-таки установленный тариф, который регулятор установил для населения. Он значительно ниже, как вы видите, того, экономически обоснованного, который есть», — отметила заместитель премьер-министра по развитию инфраструктуры.

При этом ресурсоснабжающие организации не работают себе в ущерб. Разницу между обоснованным тарифом и фактической суммой, которую платят жители Карелии, восполняют с помощью других инструментов.

«Например, в электроэнергии у нас до сих пор существует так называемое межвидовое перекрестное субсидирование. Это когда за население у нас платят прочие потребители. То есть это юридические лица, предприятия и учреждения, организации. Что касается, например, тепла, в среднем то у нас экономически обоснованный тариф составляет порядка шести тысяч рублей за гигакалорию, при этом для населения, в зависимости от населенного пункта у нас тариф составляет от двух до четырех с половиной тысяч рублей. В данном случае, разницу предприятию компенсирует так называемая межтарифная разница из республиканского бюджета», — добавила Оксана Ивановна.

Полностью эфир можно посмотреть здесь (https://vk.com/video-134397408_456242556).

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.

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