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Оксана Гаврош рассказала о капремонте школ

Новости. Общество
17:06, 16 Марта 2023
фото: ЦУР

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Конкурс выиграли школы в Чалне, Эссойле и Пряже.

Три школы Пряжинского района первыми вошли в федеральную программу по капитальному ремонту школ. За 2022 год было сделано немало вещей, о которых глава Пряжинского муниципального района Оксана Гаврош рассказала в рамках прямого эфира «ЦУР объясняет».

Первыми в районе в программу по модернизации системы образования в части капитального ремонта вошли школы в поселке Чална, поселке Эссойла и поселке городского типа Пряжа. Причем три школы прошли полный конкурсный отбор на уровне Федерации.

В прошлом году были направлены средства на проведение первого этапа ремонта. За прошлый год была проведена серьезная работа.

«В 2022 году нами была проведена очень большая работа. Проведены работы по ремонту кровли, водоснабжения и водоотведения, работы по системе электричества. Также проведены работы по ремонту системы отопления. Что касается школы в Чалне, то в прошлом году там удалось произвести работы и по ремонту фасадов. Ремонтные работы школ в Пряже и в Эссойле не были выполнены в 2022 году, это не потому, что кто-то виноват в этом. Эти работы будут выполнены планово в текущем 2023 году. И то, что касается нашей школы в Пряже, здесь работы уже подрядчик начал. Безусловно, это никак не мешает учебному процессу, все работы согласованы и с руководством школы, и с родителями, и с администрацией района», — рассказала Оксана Гаврош.

Полный эфир можно посмотреть по ссылке здесь.

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