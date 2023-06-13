«Окуни - монстры» водятся в озере в Карелии

Рыбачка поймала рыбу-мутанта в озере рядом с поселком Пиндуши Медвежьегорского района.

Жительница поселка Пиндуши поделилась в соцсети фото своего странного улова – в Кожпромовском озере рыбачке на крючок попались окуня с деформацией позвоночника. Об этом пишет «Фактор News».

«Вот каких монстров-окушков поймали на Кожпромовском озере… Не зря вводили раньше запрет на купание в этом озере… Не купайте детей в этом озере, кто его знает, почему произошла такая деформация костей у рыб. А ведь это озеро у пиндушан пользуется большим спросом…», — пишет Ольга.

Почему местные жители советуют держаться подальше от Кожпромовского озера, знает «Фактор News».