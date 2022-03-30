Олег Ермолаев: Мы выделили беспрецедентную сумму для развития промышленности

Руководитель Минэка республики рассказал, что карельские власти работают согласно приоритетам, озвученным Михаилом Мишустиным в Госдуме.

Руководитель карельского министерства экономического развития Олег Ермолаев рассказал журналистам, что после введения внешних санкций для поддержки бизнеса в республике были внесены изменения в действующие законы об инвестиционной деятельности и о деятельности малого и среднего предпринимательства. Это позволило оперативно довести до муниципалитетов 250 млн рублей на оказание мер поддержки малому бизнесу. Сейчас ведется прием заявок от бизнеса на выплату субсидий.

Кроме того, Минэк запустил программу компенсации затрат инвесторам, а также субъектам малого и среднего бизнеса, которые ведут внешнеэкономическую деятельность.

«Здесь мы действуем в рамках тех приоритетов, которые определены на федеральном уровне, — сказал Олег Ермолаев. — Мы приняли решение за счет регионального бюджета докапитализировать Карельский фонд развития промышленности на 236 млн рублей. Я хочу сказать, что это беспрецедентная сумма, которая когда-либо выделялась на эти цели. Это позволит уже сейчас предоставить льготные займы системообразующим предприятиям региона, а также предприятиям, которые в Карелии ведут внешнеэкономическую деятельность».

О приоритетах, установленных на уровне федерального правительства, говорил во время выступления в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В своем докладе он обозначил перспективные направления деятельности правительства России, среди которых обеспечение бесперебойной деятельности предприятий, расширение свободы предпринимательства внутри страны; насыщение рынка товарами и необходимость секторальных мер поддержки.

«Главным ответом на жесткие антироссийские санкции станет промышленная независимость экономики РФ, а также общий успех страны через успех каждого человека, — сказал Михаил Мишустин. — Тем, кто пытается сегодня изолировать и вырвать нас из мировой экономики, не удастся это сделать. Наша страна интегрирована в глобальные процессы. У нас есть союзники и партнеры, с которыми мы продолжаем работать. С теми, кто хочет строить свой бизнес в нашей стране».

По словам Ермолаева, все эти важные решения подготовлены и реализуются вместе с региональным бизнесом и деловыми объединениями. Они обсуждаются на заседаниях штаба по поддержке экономики в условиях внешних санкций, который возглавляет глава Карелии Артур Парфенчиков.