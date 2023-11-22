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Олег Ермолаев: отмечается восстановление экономики Карелии

Новости. Политика
10:29, 24 Ноября 2023
фото: © ЦУР Карелии

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Глава Минэкономразвития республики озвучил экономические показатели 2023 года, которые показывают положительную тенденцию.

Министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев во время прямого эфира «ЦУР объясняет» подвел предварительные итоги года. Несмотря на то, что год еще не закончен, первые три квартала года позволяют понять общую тенденцию. По словам главы Минэкономразвития Карелии, она положительная по целому ряду экономических показателей.

«В текущем году, несмотря на санкционные ограничения, отмечается восстановление экономики. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, который характеризует динамику физических объемов производства в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, транспорте и торговле, по итогам января – сентября составил 99,8% (к аналогичному периоду 2022 года), тогда как в начале года был на уровне 93,5%», – рассказал Олег Ермолаев.

По итогам года по базовым отраслям экономики ожидается достижение уровня 2022 года. Олег Ермолаев также отметил, что в этом году темпы роста среднемесячной заработной платы опережают индекс потребительских цен, за счет этого в январе – августе 2023 года реальная заработная плата выросла на 6,2%.

«Реальные денежные доходы населения в первом полугодии 2023 года повысились на 3,4% к аналогичному периоду предыдущего года. Сюда входят заработная плата, субсидии гражданам и предпринимателям»

Соответственно, рост покупательной способности населения отразился на показателях потребительского сектора экономики. По словам министра, оборот розничной торговли по итогам девяти месяцев увеличился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в сопоставимых ценах, оборот общественного питания – на 16,2%, объем платных услуг населению – на 3,2%. До рекордного уровня снизилась общая безработица, составив в июле – сентябре 2023 года 5,1% (в 2022 году – 5,8%).

 

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