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Олег Ермолаев предлагает составить топ-10 карельских блюд

Новости. Общество
13:21, 06 Марта 2023
фото: кадры из видео

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Глава Минэка Карелии Олег Ермолаев ведет онлайн-проект, рассказывающий о местных блюдах и продуктах, которые туристы должны попробовать при посещении региона.

Министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев в своем Телеграм-канале в конце прошлого года запустил онлайн-проект, где он рассказывает о блюдах, которые должен попробовать каждый гость Карелии. Глава Минэка уже познакомил своих подписчиков с лохикейто, пельменями с форелью, мороженым с ряпушковой икрой, ряпушкой по-карельски, калитками, икрой пинагора, толокном с брусникой, сульчинами, косовиком и рядовиком. А в минувшие выходные глава Олег Ермолаев принял участие в фестивале поморской кухни в Кеми, где попробовал Поморский рыбник из сига. Блюдо приготовили в этнопарке «Географика», расположенном на берегу Белого моря.

«Рыбник Поморский представляет собой закрытый пирог, который традиционно готовят из ржаной муки. В обычные дни поморы готовили рыбники из любой белой рыбы, которую заворачивали в тесто целиком и запекали в печи. Точных рецептов поморского рыбника не сохранилось, поскольку кулинарные книги хозяйки не вели, а тесто готовили на глаз. Рыбу же чистили, потрошили, солили и выкладывали между слоями теста», — пишет министр в соцсети.

Завершится онлайн-проект Ермолаева голосованием. Таким образом, вместе со своими подписчиками глава Минэка составит топ-10 карельских блюд и продуктов.

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