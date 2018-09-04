Олег Липовецкий поставит мюзикл на сцене Музыкального театра Карелии

В Музыкальном театре Карелии рассказали о премьерах в новом театральном сезоне.

"В ноябре свет рампы увидит произведение, создающееся специально для нашего театра, – оперу по мотивам повести К.Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля" пишет петербургский композитор Илья Кузнецов. Ставить ее будет маститый режиссер, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра "Зазеркалье" Александр Петров", - рассказали в театре.

Сюжетом эта опера связана с историей Петрозаводска. Неслучайно историческим консультантом постановки выступил директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг.

"Из огромной кладовой классической оперы выбор пал на две одноактные оперы Дж. Пуччини – "Джанни Скикки" и "Сестра Анжелика". Над этими спектаклями с труппой Музыкального театра будет работать творческая группа из Германии", - отметили в театре.

"Балетная труппа обратится к хорошо известному произведению "Тщетная предосторожность", - добавили в учреждении.

Афиша спектаклей для детей пополнится в новом сезоне двумя постановками. Самых маленьких зрителей театр пригласит на оперу П.Вальдгардта "Кошкин дом", а ребят чуть постарше – на мюзикл Г.Гладкова "Бременские музыканты", который, как отмечается, воплотит на сцене режиссер Олег Липовецкий.

"В конце сезона состоятся обменные гастроли с Санкт-Петербургским театром музыкальной комедии: он покажет свои спектакли на карельской сцене, а наш театр выступит на петербургской. В афишу гастролей будут включены и оперные, и балетные постановки", - сообщили в Музтеатре.