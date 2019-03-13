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Новости. Политика
15:35, 13 Марта 2019
фото: Валерий Поташов, YouTube

Олег Реут: "Савельев допустил серьезную ошибку три года назад"

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Политолог прокомментировал отставку гендиректора Корпорации развития Карелии.

Бывший директор Института экономики Карельского научного центра РАН Юрий Савельев допустил серьезную ошибку три года назад, когда согласился с предложением экс-губернатора Александра Худилайнена войти в состав республиканского правительства. Такое мнение высказал политолог Олег Реут, комментируя по просьбе "Столицы на Онего" отставку Савельева с поста генерального директора "Корпорации развития Карелии".

"На тот момент он не обладал достаточным политическим весом, организационными, финансовыми и медийными ресурсами, и при довольно-таки быстрой смене губернатора началось движение Савельева по нисходящей, – пояснил Реут. – Это заняло два года, и его нынешняя отставка с поста генерального директора "Корпорации развития Карелии" не кажется удивительной. За это время он не смог приобрести тех ресурсов, которые бы позволили ему оказаться либо в губернаторской команде, либо в политической элите республики".

Напомним, министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин подписал 12 марта распоряжение о расторжении договора с гендиректором Корпорации развития республики Юрием Савельевым. На этом посту Савельев не проработал и года. О причинах его увольнения республиканское руководство ничего не сообщило.

Сам Юрий Савельев написал на своей странице в социальной сети Facebook, что "с учетом нынешней кадровой политики в Карелии целый год в должности гендиректора Корпорации – это непозволительная роскошь".

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