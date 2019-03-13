Олег Реут: "Савельев допустил серьезную ошибку три года назад"

Политолог прокомментировал отставку гендиректора Корпорации развития Карелии.

Бывший директор Института экономики Карельского научного центра РАН Юрий Савельев допустил серьезную ошибку три года назад, когда согласился с предложением экс-губернатора Александра Худилайнена войти в состав республиканского правительства. Такое мнение высказал политолог Олег Реут, комментируя по просьбе "Столицы на Онего" отставку Савельева с поста генерального директора "Корпорации развития Карелии".

"На тот момент он не обладал достаточным политическим весом, организационными, финансовыми и медийными ресурсами, и при довольно-таки быстрой смене губернатора началось движение Савельева по нисходящей, – пояснил Реут. – Это заняло два года, и его нынешняя отставка с поста генерального директора "Корпорации развития Карелии" не кажется удивительной. За это время он не смог приобрести тех ресурсов, которые бы позволили ему оказаться либо в губернаторской команде, либо в политической элите республики".

Напомним, министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин подписал 12 марта распоряжение о расторжении договора с гендиректором Корпорации развития республики Юрием Савельевым. На этом посту Савельев не проработал и года. О причинах его увольнения республиканское руководство ничего не сообщило.

Сам Юрий Савельев написал на своей странице в социальной сети Facebook, что "с учетом нынешней кадровой политики в Карелии целый год в должности гендиректора Корпорации – это непозволительная роскошь".