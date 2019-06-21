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Новости. Политика
14:06, 21 Июня 2019
фото: ТАСС / Михаил Метцель

Олег Реут: "Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер"

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В современной России практики демократической передачи власти пока проигрывают недемократическим процедурам, отметил политолог Олег Реут.

Различного рода операции "Преемник", династическое руководство, "тандемы", назначения врио глав территорий за несколько месяцев до объявления выборов, самые разнообразные оптимизационные "реформы" призваны обойти ограничения на количество сроков правления, а главное – обезопасить административных кандидатов от непредсказуемости "народного волеизъявления".

Сценарии недемократической передачи власти известны и уже давно находятся в центре исследовательского внимания политологов, специализирующихся на изучении авторитарных моделей. В демократиях сменяемость власти обеспечивается соблюдением жесткой выборной процедуры; в недемократических электоральных режимах и процедурах, и волеизъявление избирателей – предмет постоянных манипуляций, изменений правил игры (избирательного законодательства, а иногда и конституции), силового и административного давления. Отсутствие сдержек и противовесов (в том числе, в виде независимых средств массовой информации), произвол правоприменения дают членам властной коалиции огромные преимущества в распределении ресурсов.

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