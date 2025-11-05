Олеся Хлопкина назначена исполняющей обязанности главы Суоярвского округа

5 ноября временно исполняющим полномочия главы Суоярвского муниципального округа назначена Олеся Александровна Хлопкина.
Соответствующий указ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков. Олесе Хлопкиной 39 лет. Она имеет два высших образования. В 2018 году окончила ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» с отличием по специальности «Юриспруденция». С 2019 по 2020 год возглавляла отдел строительства, муниципального имущества и землепользования администрации МО «Суоярвский район». Далее, до октября 2021 года, была руководителем Центра по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Суоярвского района.
Олеся Хлопкина сменила отправленного в отставку Романа Петрова. Его полномочия были прекращены досрочно в связи с утратой доверия после проверки прокуратуры и ФСБ. Установлено, что Петров, используя служебные полномочия, оказал содействие своему родственнику в оформлении с нарушением требований закона права собственности на земельный участок, переданный последнему для индивидуального жилищного строительства.
Кроме того, в ходе надзорных мероприятий выявлены факты заключения должностным лицом в условиях личной заинтересованности договоров аренды земельных участков с другим родственником, и дальнейшего перехода права собственности на один из них в пользу главы округа и его супруги.
Еще одно нарушение: между его родственником и органом местного самоуправления были заключены муниципальные контракты на приобретение двух квартир для расселения нуждающихся.
Подробнее об отставке главы Суоярвского округа здесь.