Ольга Бузова инвестировала в свои булки

Ольга Бузова расширяет спектр своей деятельности настолько, насколько это возможно.

Девушка и на сцене поет, и делает одежду под своим брендом, и ресторан открыла, и собственную криптовалюту представила.

Бузову не остановить — теперь она приобрела крупный хлебозавод в Подмосковье, сообщает "Узнайвсе".

Ольга заявляет, что ее хлеб будет вкусным, питательным и, конечно, полезным. Певица планирует выпускать черный, серый и зерновой хлеб, который первое время можно будет попробовать в ее московском ресторане BuzFood. Появится ли "бузовый" хлебушек в обычных супермаркетах — пока неизвестно.

Многие задаются вопросом: как Бузова все успевает? Одни считают, что секрет Ольги — в отсутствии личной жизни, мол, девушку ничто не отвлекает от самореализации, а личная драма только придает певице сил.

Другие уверены, что Ольга гонится за всеми зайцами сразу, поэтому о высоком качестве и профессионализме в ее творчестве говорить не приходится...