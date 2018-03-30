Ольга Бузова отказалась от секса на два года

Звезда разоткровенничалась в интервью мужскому журналу Playboy.

Ольга Бузова в третий раз украсила собой обложку главного мужского журнала Playboy и откровенно рассказала журналистам о своей интимной жизни. Звезда без особого стеснения назвала себя идеальной женщиной и заявила, что у нее нет ни одного недостатка, пишет kp.ru.

По мнению начинающей певицы, она находится в прекрасной форме. Ольга уверена, что сильно изменилась за последние десять лет – не только внешне, но и внутренне. Теперь Бузова чувствует себя сильнее и умнее. Чтобы ответить на вопрос о своих минусах, она обратилась за помощью к матери.

"Мама тоже сначала сказала, что у меня их нет, но потом назвала один: ты себя не бережешь. Вот сейчас я на съемке с травмой, которую получила на концерте. Нужно сделать рентген и лежать, но времени нет. Обещаю себе каждый день, что обязательно отдохну. Ну, лет в 80…", – говорит звезда.

Что касается личной жизни Ольги, то пока артистка находится в поиске. Телеведущая ценит порядочных и честных мужчин, которые не изменяют своим принципам и не подставляют друзей. Себя Бузова считает очень преданным человеком. На вопрос о том, что бы она назвала главной движущей силой, Оля ответила: "Любовь". Если бы плейбой Хью Хефнер был жив, он бы с ней поспорил.

"Секса нет у меня почти уже два года, – парировала знаменитость. – Нет, это любовь. Любовь во всех проявлениях – это самое главное, что движет людьми и миром. И я до сих пор в нее верю".