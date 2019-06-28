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Новости. Общество
19:10, 28 Июня 2019
фото: Instagram

Ольга Бузова показала кошачью походку

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Телеведущая опубликовала видео со съемок своего очередного проекта.

Ольга в черном боди с декольте и в белых туфлях на высоких каблуках устроила дефиле. Бузова эротично вышагивала, кружилась и кокетливо улыбалась, пишет Cosmopolitan.

"Catwalk (кошачья походка)", – подписала ролик звезда.

Не все фанаты оценили стремление Ольги выглядеть сексуально.

"Фигура хорошая. Попа – класс, ноги – супер, но подача… Какая-то пародия на сексуальность", "Где грация,эстетика, где эти плавные переходы? Тебя будто иногда током бьёт", – написали они.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-06-28 20:11:23
Лучше Бузова с кошачьей походкой, чем Иришка Мирошник со своей стелой и патрионутым на всю голову депутатишкой Анишиным, у которого сынуля наркотиками бодяжит. Бузова - без наркотиков !
Гость
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