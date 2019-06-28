Ольга Бузова показала кошачью походку

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Телеведущая опубликовала видео со съемок своего очередного проекта.
Ольга в черном боди с декольте и в белых туфлях на высоких каблуках устроила дефиле. Бузова эротично вышагивала, кружилась и кокетливо улыбалась, пишет Cosmopolitan.
"Catwalk (кошачья походка)", – подписала ролик звезда.
Не все фанаты оценили стремление Ольги выглядеть сексуально.
"Фигура хорошая. Попа – класс, ноги – супер, но подача… Какая-то пародия на сексуальность", "Где грация,эстетика, где эти плавные переходы? Тебя будто иногда током бьёт", – написали они.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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