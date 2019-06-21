Подписаться
Новости. Общество
19:10, 21 Июня 2019
фото: Пресс-служба МУЗ ТВ

Ольга Бузова стала популярнее Путина – показала статистика

Загрузка...

Известность телеведущей Ольги Бузовой бьет все рекорды – по количеству запросов в Google она стала популярнее Владимира Путина.

Пишет "Узнай все" со ссылкой на страницу в Instagram певицы, где она привела веские аргументы: беспристрастный анализ статистики поисковых запросов показывает 58% в пользу Бузовой по сравнению с 42% по запросам, связанным с именем президента.

Ольа Бузова с гордостью написала о своем первенстве: "Теперь Ольга Бузова не #ВтораяПослеПутина".

Это только часть головокружительного успеха звезды и ведущей всевозможных шоу – Бузова единственная из российских артистов попала в топ Google одновременно по нескольким запросам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-06-21 20:21:25
А я то думаю, кто ж приемник? А он вот он - на виду спрятан, как кащеева смерть :) :) :)
Lana
2019-06-21 19:44:04
А что еще нужно этим диким и полудиким, хлеба и зрелищ!
Беня
2019-06-21 20:26:15
Lana, а вы у нас вся такая избранная вся такая в дольче-габане, на фоне полудиких племен. И хто ж вас избрал, уж не полудикие ли сдуру?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2019, 17:57
Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
14.06.2019, 10:23
В ГИБДД рассказали подробности утреннего смертельного ДТП на трассе в Карелии
17.06.2019, 07:15
ФОТО и ВИДЕО: Соревнования бодибилдеров прошли в Петрозаводске
16.06.2019, 09:01
В соцсетях возмутились подорожавшему проезду в маршрутках Петрозаводска
18.06.2019, 12:46
Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере
17.06.2019, 13:37
Жертвы приватизации

Аналитика

Сегодня 15:02
Капитал
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
Санаторию "Марциальные воды" грозит банкротство на фоне растущих финансово-хозяйственных проблем, нарушений и обысков ФСБ.
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело 7
20.06.2019 16:22
Что не так с делом фермера Шалак? 4
20.06.2019 09:15
Академик Орфинский: "Петрозаводск превращают в посмешище!" 9
17.06.2019 15:23
Жертвы приватизации 10
17.06.2019 13:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:23
Личное мнение
Пока первое лицо в офисе…
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
Без эмоций
11.06.2019 14:31
архив чтиво

Медиа

Карелиянапрокат - КИНЕРМА
Сегодня 17:46
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»