Ольга Бузова стала популярнее Путина – показала статистика

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Известность телеведущей Ольги Бузовой бьет все рекорды – по количеству запросов в Google она стала популярнее Владимира Путина.
Пишет "Узнай все" со ссылкой на страницу в Instagram певицы, где она привела веские аргументы: беспристрастный анализ статистики поисковых запросов показывает 58% в пользу Бузовой по сравнению с 42% по запросам, связанным с именем президента.
Ольа Бузова с гордостью написала о своем первенстве: "Теперь Ольга Бузова не #ВтораяПослеПутина".
Это только часть головокружительного успеха звезды и ведущей всевозможных шоу – Бузова единственная из российских артистов попала в топ Google одновременно по нескольким запросам.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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