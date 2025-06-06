Ольга Кормухина, «Парк Горького»: опубликована программа празднования Дня Карелии и Петрозаводска

28 июня в Петрозаводске состоится масштабное празднование одновременно 105-летия Республики Карелия и Дня города.

В 2025 году республика отмечает юбилей – 105 лет. 8 июня 1920 года Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета была образована Карельская Трудовая Коммуна – национально-государственное образование на территории современной Карелии

По сложившейся традиции день рождения региона ежегодно отмечают в разных районах Карелии. В этом году празднование пройдет в Петрозаводске 28 июня в День города. Именно в этот день в 1944 году бойцы Красной армии освободили столицу республики от фашистских захватчиков.

Жителей и гостей города ждет большая праздничная программа. Ее в 8.00 откроет божественная литургия, которую проведут в Кафедральном соборе Александра Невского. Затем в 10 часов состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы». Также цветы возложат к стеле «Петрозаводск – город воинской славы», к памятному знаку морякам Онежской военной флотилии и к памятнику Петру I на набережной Онежского озера.

В 12 часов на Международном песенном празднике «Здравствуй, страна героев!» состоится открытие Дня Республики Карелия и Дня города Петрозаводска. На площади Кирова выступят сводные хоры в сопровождении оркестра, творческие коллективы. Свои музыкальные номера представят более двух тысяч исполнителей со всех районов республики, ряда регионов России и Республики Беларусь. Там же, на площади, с 12 часов будет работать «Русский двор» – это семейный праздник русской культуры и спорта: гостей ждут старинные русские игры и забавы, бои стенка на стенку, угощение сладостями и чаем из самовара и многое другое.

Центральная сценическая площадка в створе проспекта Ленина станет одной из главных точек притяжения в этот день. С 12 часов здесь начнется большая концертная программа, которую откроет оркестр русских народных инструментов «Онего» Карельской Государственной филармонии. На сцену также выйдут артисты Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле», вокальный ансамбль «Петроглиф» и многие другие.

В 18 часов зрители увидят театрализованное представление, посвященное 105-летию Республики Карелия, «Великий путь труда и славы зовет к свершениям вперед!». Жителей Карелии и Петрозаводска поздравят руководитель региона Артур Парфенчиков и Глава Петрозаводска Инна Колыхматова. Далее выступят гости из Москвы – группа «Кватро», заслуженная артистка России Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. Завершит концертный вечер одна из самых популярных белорусских музыкальных групп – «Дрозды».

Весь день у скульптуры «Рыбаки» на набережной Онежского озера будет по-молодежному ярко: танцевальный флешмоб сменится выступлением детских коллективов, свои творческие номера представят молодые K-POP артисты и оперные певцы «GRAND AMORE», участников ждут танцевальные баттлы и концертные программы различных музыкальных коллективов.

Все это пройдет под эгидой фестиваля «День молодежи в Республике Карелия». Он стартует в 12.00, последний номер – в 21.00. Здесь же будут действовать десять различных площадок, на которых каждый сможет принять участие в патриотических активностях, узнать об особенностях работы волонтеров, познакомиться с основами предпринимательства, принять участие в интерактивных играх и творческих квестах, испытать себя на маршрутах веревочного парка.

У тренажеров на набережной пройдет фестиваль силовых видов спорта «Легенды Севера 2025». С 12 часов участников ждут упражнения силового экстрима – поднятие бревна, удержание молота и многие другие. Каждый желающий сможет поучаствовать в зарядке с чемпионом, сдать нормы ГТО, гостей праздника ждет семейная эстафета и силовое шоу. Ветераны боевых действий поборются за «Кубок Защитников Отечества» в соревнованиях по армрестлингу.

Не останутся в стороне популярные рестораторы и местные производители: у скульптуры «Волна дружбы» в районе Онежской набережной с 12 до 22 часов они будут презентовать свои кулинарные шедевры на гастрономическом фестивале «Карельская трапеза».

На железнодорожном вокзале с 14.20 до 19.00 пройдет патриотическая акция Министерства обороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге». Вниманию зрителей представят трофейные образцы вооружения и военной техники, каждый сможет ознакомиться с экспозицией тематических вагонов и передвижных выставок.

В 11.00 в акватории Онежского озера стартуют гонки крейсерских яхт. В 19.00 состоится парад судов.

В праздничный день различные активности начнутся с 11 часов на Советской площади, в это же время откроется выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного и ремесленного творчества «Карельский сувенир» – она раскинется от улицы Куйбышева до Онежской набережной. С 12 часов гостей ждут на сценической площадке на Левашовском бульваре и Мельничной площади, Онежской набережной у кузницы и у Ротонды. В квартале исторической застройки (ул. Федосовой – Неглинская набережная – ул. Павла Рыбникова) работники Музея-заповедника «Кижи» предоставят театрализованную программу.

Полная программа празднования Дня Карелии в Петрозаводске – ЗДЕСЬ.