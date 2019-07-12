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Новости. Общество
23:30, 12 Июля 2019
фото: instagram.com/serebro_official

Ольга Серябкина рассказала, в каком общественном месте занималась сексом

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Певица призналась, что из-за своего темперамента часто занимается сексом необдуманно.

Ольга Серябкина откровенно рассказала о своих отношениях с мужчинами. Секс-бомба утверждает, что ей непросто решиться на близость.

"У меня не вызывают желания просто проходящие мимо люди. Я всегда должна быть убеждена, что он мне нравится. Я делала это в необдуманных, общественных местах, а потом думала: "Меня никто не увидел?", – рассказала Серябкина в YouTube-шоу ". 

Ольга призналась, что занималась сексом на Патриарших прудах в ночное время, пишет Cosmopolitan. По словам певицы, если чувства настоящие, она готова идти на жертвы. 

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