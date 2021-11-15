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Ольга Шмаеник: Я не нашла ни одного аргумента против ввода QR-кодов

Новости. Общество
13:13, 09 Декабря 2021
фото: © Законодательное собрание РК

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Введение QR-кодов - менее жесткая ограничительная мера, чем локдаун, заявила вице-спикер Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник на заседании парламента.

Как отметила Ольга Шмаеник, поправки в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - один из самых обсуждаемых и вызвавших самую большую реакцию в разных общественных группах законопроект.

«Если по каким-то другим законопроектам были дискуссии, в том числе среди моих друзей и среди членов моей семьи, где-то я получала нарекания за поддержку той или иной позиции, то по введению QR-кодов в том большом окружении, что я общаюсь, мнения единодушны. Но мы все, тем не менее, получили большое количество обращений, откликов людей, кто выступает против QR-кодов, и я разбиралась детально с каждой позицией, почему люди выступают против», - сказала Ольга Шмаеник.

«Одни говорят: пандемии нет, это мировой заговор. Я это не хочу даже комментировать. Другие говорят: мы выступаем против цифровых меток. Но почему не выступают против цифр, которые у нас есть в паспорте, в ИНН, в СНИЛСе? Тут вроде как все нормально. Еще мнение – с введением QR-кодов гражданин попадает под тотальный цифровой контроль и это вмешательство в его частную жизнь. Большое количество людей с развитием социальных сетей и социальных медиа в режиме нон-стоп, 24/7 делают публикации – вот я проснулся, мир должен знать, что я ем, вот я помогаю котикам, вот я загораю на пляже. Мы уже находимся в цифровой среде с утра до вечера в таком режиме», - аргументировала парламентарий.

«Кто-то говорит: документ разделит людей на группы. Но у нас давным-давно существует большое количество документов, про которые также можно сказать, что они разделяют граждан. Например, диплом о высшем образовании или водительское удостоверение. У тебя есть водительское удостоверение – ты садишься за руль и едешь. Если нет его, ты можешь только на пассажирском сиденье ехать или быть пешеходом. И таких примеров много. Я не нашла лично для себя ни одной аргументации против того, чтобы вводить QR-коды», - заявила вице-спикер Законодательного Собрания Карелии.

«Подобные меры введены ведь не только в Российской Федерации. И в субъектах разные меры введены. Во всем мире – Азии, США, Европе – везде существуют ограничения, и где-то даже более жесткие. Введены локдауны для невакцинированных, без сертификата и паспорта здоровья нельзя посещать общественные места. Где-то на работу нельзя ходить и больницы даже посещать, введены QR-коды на транспорте и так далее. Лично для меня QR-код - менее жесткая мера, чем локдаун, который мы переживали уже несколько раз. И понятно, что нам не переубедить тех, кто против этого», - заключила парламентарий.

По итогам обсуждения депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия на заседании 9 декабря поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

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