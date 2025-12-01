Ольга Шмаеник предложила направить на ремонт двух дорог в Пряже почти 39 млн рублей

Вице-спикер парламента Карелии Ольга внесла поправку к проекту бюджета на 2026 год, которой предусматривается выделение 38,5 млн рублей на ремонт автомобильных дорог в Пряже.
Речь идет об улицах Советская и Петрозаводская. Ранее в рамках федеральной целевой программы развития Карелии здесь провели масштабные работы по обустройству водопроводных и канализационных сетей к участкам, предоставленным многодетным семьям и другим льготным категориям граждан.
«Это одни из центральных дорог Пряжинского городского поселения. Они достаточно протяженные. В прошлые годы мы поэтапно проводили их ремонт. Дважды выделяли средства, но их было недостаточно. Поэтому для продолжения следующего этапа работ предлагаю предусмотреть в бюджете республики 38,5 млн рублей», — пояснила Ольга Шмаеник, представляющая, а Законодательном Собрании партию «Единая Россия».
Вице-спикер парламента Карелии поблагодарила за помощь заместителя Премьер-министра Правительства республики по развитию инфраструктуры Виктора Россыпнова и министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона.
Депутаты Законодательного Собрания Карелии рассмотрят поправки к проекту бюджета Карелии на 2026–2028 годы на заседании 4 декабря.