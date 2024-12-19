Ольга Шмаеник в рамках акции «Елка желаний» приготовила подарок детям из Прионежья

Всероссийская акция проводится ежегодно с 2018 года и объединяет тысячи неравнодушных людей.

И.о. председателя Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник приняла участие во всероссийской акции «Елка желаний».

Парламентарий сняла с новогодней елки открытку с желаниями детей из семьи участника СВО из Прионежского района. Они попросили подарок-сюрприз.

Евгений интересуется кораблями и он постоянно изготавливает что-то своими руками. А Эвелина хочет стать сотрудником полиции. Ее любимые школьные предметы — физкультура и основы безопасности и защиты Родины. Девочка также с удовольствием готовит и заботится о домашних питомцах. Летом брат и сестра активно помогают на даче и участвуют в домашних делах.

«Одно удовольствие делать приятные подарки таким замечательным ребятам, — сказала Ольга Шмаеник. — Я верю, что в каждом ребенке есть мечта, и важно, чтобы каждый имел возможность увидеть, как желания сбываются. Праздники — это время чудес, и мы должны помогать делать жизнь детей ярче. Очень надеюсь, что подготовленный мной сюрприз придется по душе ребятам».

Акция «Елка желаний» проводится ежегодно с 2018 года и объединяет тысячи неравнодушных людей из всех регионов страны. Все желающие также могут присоединиться к акции в качестве исполнителя детской мечты на сайте акции елкажеланий.рф.

Напомним, жители Петрозаводска до 24 декабря могут подготовить новогодние подарки для онкобольных детей.