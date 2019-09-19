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18:23, 19 Сентября 2019
фото: Пресс-служба Заксобрания Карелии

Ольга Шмаеник: Выделенные из бюджета Карелии средства на подготовку к зиме должны расходоваться эффективно

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Первый заместитель председателя Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник 19 сентября на заседании правительства приняла участие в обсуждении вопроса о готовности республики к отопительному сезону, сообщили в пресс-службу Заксобрания Карелии.

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Александр Ломако проинформировал, что жилищный фонд подготовлен на 95%, тепловые сети – на 93%, водопроводные сети – на 84%, электрические сети – на 99,7%. Формирование нормативного запаса топлива продолжается, на сегодняшний день по углю он составляет 85%, по мазуту – 51%, по дровам – 94%. На котельных в Сегеже на улице Лейгубская и в поселке Рабочеостровск Кемского района, которые вызывают наибольшие опасения, завершается монтаж оборудования.

Как напомнила участникам заседания Ольга Шмаеник, депутаты Заксобрания в июне 2019 года дополнительно выделили 600 млн рублей из регионального бюджета на подготовку к отопительному сезону. Парламентарий попросила Александра Ломако рассказать об освоении этих средств. По словам министра, 300 млн рублей направили на проведение ремонтных работ и формирование нормативного запаса топлива для котельных теплоснабжающей организации ГУП РК "КарелКоммунЭнерго", еще 300 млн рублей – на взносы в уставные капиталы вновь создаваемых акционерных обществ, которые займутся теплоснабжением в районах республики.

"Выделенные из бюджета Карелии средства на подготовку к отопительному сезону должны расходоваться эффективно. Депутаты Законодательного Собрания будут держать этот вопрос на контроле", – отметила Ольга Шмаеник.

Парламентарий также обратила внимание руководителя Минстроя республики на многочисленные жалобы жителей Карелии на холод в квартирах. В частности, без тепла остаются Прионежский и Пряженский районы, а также северные территории – Кемский и Беломорский районы. При этом в соседних муниципальных образованиях, отметила Ольга Шмаеник, теплоснабжение уже подключили. Как пояснил Александр Ломако, тепло подается в жилые дома, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже восьми градусов, социальные объекты – по ходатайству местных администраций.

Депутат Валерий Шоттеув в ходе заседания попросил оборудовать специальные навесы для хранения топлива для котельных – угля и дров. Сейчас они хранятся под открытым небом. Директор ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" Станислав Хазанович заверил, что они будут созданы.

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