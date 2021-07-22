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Ольга Шмаеник: Задачи по модернизации пожарных частей, привлечению квалифицированных кадров являются приоритетными для Карелии

Новости. Общество
15:11, 28 Июля 2021
фото: © Законодательное собрание РК

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Депутаты Законодательного Собрания Карелии на внеочередном заседании 28 июля приняли решение направить дополнительные финансовые средства на поддержку пожарных служб Карелии.

Первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник отметила, что задачи по модернизации пожарных частей, обновлению боевой формы, спецтехники и оборудования, привлечению квалифицированных кадров являются приоритетными для Карелии. Депутаты на регулярной основе ежегодно выделяют средства на эти цели. Так, на заседании парламентариями для приобретения спецодежды выделено 9 млн рублей. Свыше 14 млн рублей предусмотрено на приобретение дыхательных аппаратов, аварийно-спасательных инструментов, пожарных рукавов и др.

«При принятии бюджета мы учитываем потребности развития материально-технической базы наших пожарных частей. В последние годы в бюджете республики целенаправленно предусматриваются средства на их модернизацию, строительство новых пожарных депо в районах Карелии, закупку обмундирования. Сегодня 68 млн рублей мы дополнительно предусмотрели на закупку десяти новых пожарных автомобилей модели „Урал“. Объем запаса воды в машинах доходит до 6 тонн. Автоцистерны оборудованы новыми современными кабинами для боевого расчета и укомплектованы пожарно-техническим вооружением», — прокомментировала депутат Ольга Шмаеник.

Парламентарий также отметила, что кадровое обеспечение пожарных служб является важным вопросом в повестке парламента. Так, в 2019 году депутаты внесли изменения в законодательство Карелии, согласно которым работающие на селе пожарные могут безвозмездно получить земельный участок для строительства жилья.

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