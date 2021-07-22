Ольга Шмаеник: Задачи по модернизации пожарных частей, привлечению квалифицированных кадров являются приоритетными для Карелии

Депутаты Законодательного Собрания Карелии на внеочередном заседании 28 июля приняли решение направить дополнительные финансовые средства на поддержку пожарных служб Карелии.

Первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник отметила, что задачи по модернизации пожарных частей, обновлению боевой формы, спецтехники и оборудования, привлечению квалифицированных кадров являются приоритетными для Карелии. Депутаты на регулярной основе ежегодно выделяют средства на эти цели. Так, на заседании парламентариями для приобретения спецодежды выделено 9 млн рублей. Свыше 14 млн рублей предусмотрено на приобретение дыхательных аппаратов, аварийно-спасательных инструментов, пожарных рукавов и др.

«При принятии бюджета мы учитываем потребности развития материально-технической базы наших пожарных частей. В последние годы в бюджете республики целенаправленно предусматриваются средства на их модернизацию, строительство новых пожарных депо в районах Карелии, закупку обмундирования. Сегодня 68 млн рублей мы дополнительно предусмотрели на закупку десяти новых пожарных автомобилей модели „Урал“. Объем запаса воды в машинах доходит до 6 тонн. Автоцистерны оборудованы новыми современными кабинами для боевого расчета и укомплектованы пожарно-техническим вооружением», — прокомментировала депутат Ольга Шмаеник.

Парламентарий также отметила, что кадровое обеспечение пожарных служб является важным вопросом в повестке парламента. Так, в 2019 году депутаты внесли изменения в законодательство Карелии, согласно которым работающие на селе пожарные могут безвозмездно получить земельный участок для строительства жилья.