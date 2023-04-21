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Ольга Шмаеник: законопроект о штрафах за самовыгул домашних животных внесен в парламент Карелии

Новости. Политика
18:39, 19 Июня 2023
фото: © Заксобрание Карелии

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Проект закона об ответственности за несоблюдение дополнительных требований к содержанию домашних животных внесен в Законодательное собрание республики.

Проект закона об административной ответственности за несоблюдение на территории Карелии дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, внесен в Законодательное собрание республики, сообщили в пресс-службе парламента.

Авторами законопроекта выступили глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Заксобрания Элиссан Шандалович, вице-спикер парламента Ольга Шмаеник, и. о. прокурора Карелии Василий Шевченко.

В мае правительство Карелии приняло постановление, устанавливающее дополнительные требования к содержанию домашних животных в регионе. В частности, в населенных пунктах запрещается выгул собак без поводка, самовыгул домашних животных, их содержание в помещениях общего пользования многоквартирного дома (в том числе общежития), выгул потенциально опасных собак несовершеннолетними.

Как отметила Ольга Шмаеник, регулярно в адрес парламента поступают жалобы граждан и органов местного самоуправления на то, что владельцы собак зачастую отпускают питомцев гулять самостоятельно, а это небезопасно для граждан и негативно влияет на состояние окружающей среды. До настоящего времени ответственность за безнадзорный выгул не установлена, так как отсутствовали необходимые законодательные нормы.

«Законодательное собрание Карелии много раз обращало внимание на эту проблему и направляло соответствующие инициативы в Государственную Думу. Не так давно федеральный законодатель дал возможность регионам вводить дополнительные требования к содержанию домашних животных и устанавливать за их нарушение ответственность. Наш законопроект как раз вносит изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях» и предусматривает штрафы для нерадивых владельцев домашних животных, в том числе которые отпускают собак на самовыгул», - отметила Шмаеник.

Согласно законопроекту, неисполнение дополнительных требований к содержанию домашних животных влечет предупреждение или штраф на граждан от 500 до 1 000 рублей; на должностных лиц – от 1 500 до 3 000 рублей; на юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей. За повторное нарушение предусмотрены штрафы большего размера.

Проект закона рассмотрят 22 июня на заседании Законодательного собрания Карелии.

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