Ольга Шмаеник: Жители поселков городского типа должны получать доплату к пенсии за стаж работы в сельском хозяйстве

Депутаты Законодательного собрания Карелии подготовили обращение к зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением распространить доплату к пенсии за стаж работы в сельском хозяйстве на жителей поселков городского типа.

Авторами инициативы выступили депутаты Ольга Шмаеник, Марина Гуменникова и Ирина Кузичева.

Как отметила вице-спикер парламента Ольга Шмаеник, в Законодательное собрание поступают многочисленные обращения от жителей поселков городского типа Карелии с просьбой об установлении соответствующей выплаты. Сейчас фиксированная выплата в 25% предоставляется жителям сельской местности, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, а также при их переезде на новое место жительства.

«Однако поселки городского типа относятся к городским территориям. К примеру, жители Пряжи, отдавшие 30 и более лет труду в ближайших совхозах и хозяйствах, лишены такой доплаты к пенсии. Все потому, что Пряжа, где они живут, относится к ПГТ. Поэтому мы предлагаем внести изменения в федеральное законодательство, чтобы устранить эту несправедливость», - прокомментировала Ольга Шмаеник.

Проект обращения будет рассмотрен в апреле на заседаниях Комитета по здравоохранению и социальной политике и Законодательного ссобрания.

Напомним, в 2021 году карельским парламентариям удалось добиться изменений на федеральном уровне, которые дали право на повышенную надбавку к пенсии гражданам, проработавшим на селе не менее 30 лет вне зависимости от их нынешнего места проживания.