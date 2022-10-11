Ольга Соколова рассказала о мерах поддержки семей мобилизованных в Карелии по линии соцзащиты

Дети военнослужащих получат единовременную выплату и бесплатное питание в школе, рассказали в ЦУРе.

Центр управления регионом Карелии продолжает вести прямые эфиры с руководителями министерств, главами районов и городских округов. В этот раз на вопросы жителей Карелии ответила министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова. В прямом эфире «ЦУРОбъясняет» она рассказала о поддержке мобилизованных и их семей, которые предоставляет ведомство.

Одна из мер поддержки семей мобилизованных граждан – выплата в размере 50 тысяч рублей на детей и женщин на сроке беременности от 22 недель. Помощь можно получить через Центр социальной работы республики, предоставивнеобходимые документы.

«Сначала необходимо подать заявление. Форма заявления уже утверждена и размещена на сайте министерства, там ее можно скачать самостоятельно. Также нужно предоставить справку о прохождении службы по частичной мобилизации из военкомата, документ, подтверждающий личность и свидетельство о рождении ребенка. А для женщин на сроке беременности от 22 недель дополнительно нужно принести справку из медицинской организации», – рассказала Ольга Соколова.

Также министерство социальной защиты Карелии расширило перечень категорий семей, которые могут получать бесплатное питание в школе. Помимо детей из малообеспеченных семей, опекаемых семей исемей беженцев, питание в школе могут получить дети, обучающиеся в 5-11 классах из семей мобилизованных граждан. Для этого родителю нужно обратиться в образовательную организацию.

Мобилизованные жители Карелии и их семьи имеют право на единовременную материальную помощь на газификацию индивидуальных жилых домов в размере не более 80% от стоимости материалов, но не более 96 тыс. в случае, если идет приобретение оборудования и обустройство всех сетей в пределах земельного участка и не более, чем 121 тыс. рублей в случае, если установлен входной кран на фасаде.

«Члены семей мобилизованных граждан приходят к нам с договором, и фактически мы выступаем стороной договора», – объяснила министр социальной защиты Карелии.

В сложных ситуациях семьям мобилизованных жителей Карелии может быть оказана помощь на основании социального контракта в случае, если решение такой ситуации не предусмотрено действующим законодательством.

«Мы понимаем, что сейчас многообразие жизненных ситуаций, которые возникли в связи с частичной мобилизацией, достаточно обширно, поэтому даже тот большой набор мер, который сейчас утвержден распоряжением Правительства Карелии, возможно, не покроет всех особых случаев, и поэтому, конечно, через нашу комиссию по сложной социальной ситуации, по соцконтракту можно будет также решить вопросы, которые актуальны для каждой конкретной семьи», – сказала Ольга Соколова.

Решение об оказании помощи на основании социального контракта семьям в сложной социальной ситуации и ее размере принимает комиссия при Правительстве Республики Карелия на основании представлений межведомственной комиссии, созданной при отделении по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства граждан.

Для того, чтобы получить поддержку, членам семей мобилизованных необходимо обращаться в Центр социальной работы по месту жительства или по единому номеру 8800600 0000. Также в Карелии работает волонтерский штаб всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, куда также можно обращаться за помощью. Волонтеры оказывают юридическую, психологическую и адресную бытовую помощь. Заявки можно оставлять по телефону 8800200 34 11.

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова на десяток вопросов во время прямого эфира. Если ваш вопрос не прозвучал, ответ на него будет дан в соцсетях.