Ольгу Бузову заподозрили в беременности

Новости по теме
Загрузка...
Ведущая ввела поклонников в заблуждение новой публикацией в Instagram.
Российская телеведущая и исполнительница Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый ролик, на котором она под песню "Бери меня"танцует на траве. Комментарии к видеозаписи ввели поклонников певицы в заблуждение о ее беременности, пишет ФАН.
Пост Бузова опубликовала под хэштегом "берименя", многие неправильно прочитали словосочетание. Поклонники Бузовой решили, что певица беременна.
Один из пользователей задал вопрос, является ли он единственным, кто прочитал хэштег как "беременная". Другая поклонница уточнила, что певица намекает на свою беременность.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.06.2019, 09:15
17.06.2019, 13:37
17.06.2019, 07:15
18.06.2019, 12:46
17.06.2019, 15:23
17.06.2019, 14:14
Аналитика
Сегодня 13:53
Обществоведение
Знают ли жители Майгубы, что в окрестностях их поселка планируется строительство крупного полигона бытовых отходов?
Сегодня 12:48
Сегодня 09:12
21.06.2019 15:02
20.06.2019 16:22
Чтиво
21.06.2019 13:23
Личное мнение
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
13.06.2019 10:56
11.06.2019 14:31
Медиа
22.06.2019 13:24
Опрос
Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?
Комментарии