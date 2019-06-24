Ольгу Бузову заподозрили в беременности

Ведущая ввела поклонников в заблуждение новой публикацией в Instagram.

Российская телеведущая и исполнительница Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый ролик, на котором она под песню "Бери меня"танцует на траве. Комментарии к видеозаписи ввели поклонников певицы в заблуждение о ее беременности, пишет ФАН.

Пост Бузова опубликовала под хэштегом "берименя", многие неправильно прочитали словосочетание. Поклонники Бузовой решили, что певица беременна.

Один из пользователей задал вопрос, является ли он единственным, кто прочитал хэштег как "беременная". Другая поклонница уточнила, что певица намекает на свою беременность.