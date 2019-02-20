Ольгу Серябкину обвинили в оказании эскорт-услуг

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Появилась информация, что бывшая солистка группы Serebro зарабатывает не только творчеством, но и оказанием эскорт-услуг.
На телеканале Рен-ТВ вышел фильм "Правила съема: купи меня, если сможешь". В нем авторы обнародовали список знаменитостей, которые занимаются эскортом, а также цены на их услуги.
В лист с расценками попали Анастасия Волочкова, Катя Жужа, Эрика Герцен, Анастасия Квитко, Маша Малиновская и другие звезды шоу-бизнеса.
Ольга Серябкина тоже в списке московских экскортниц. По информации авторов фильма, за ночь певица берет с клиентов 30 тысяч долларов, пишет Cosmopolitan.
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