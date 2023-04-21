«Oliba-eliba»: в музейном амбаре в Прионежье Карелии работает выставка про вепсов

В Шелтозерском вепсском этнографическом музее работает фольклорно-этнографическая выставка.

На территории Шелтозерского вепсского этнографического музея, в амбаре, работает фольклорно-этнографическая выставка «Жили-были. Oliba-eliba».



«Сама постройка наполнена особой атмосферой, чтобы не только лучше понять культуру вепсского народа, но и заглянув в прошлое, подумать о будущем», - говорится в сообщении музейного паблика.



Амбар построили в 2014 году по международному проекту ECHO, специалистами ООО «Этноархитектура» и ООО «Нагель» (г. Москва).



Амбар восстановлен у дома семьи Мелькиных, где когда-то стоял прежде, добавили на портале kareliamuseum.ru.