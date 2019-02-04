Олимпийская чемпионка приедет в Петрозаводск для участия в лыжном марафоне

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино станет почётным гостем фестиваля KareliaSkiFest и впервые за долгое время примет участие в Лыжном марафоне.

Вместе с участниками из 120 городов России, Финляндии и Франции Надежда проедет 50 км по лыжным трассам Петрозаводска.

Надежда Скардино - белорусская биатлонистка, которой удалось добиться славы самой меткой женщины современности; олимпийская чемпионка в женской эстафете на зимних Олимпийских играх 2018 года и бронзовый призер в индивидуальной гонке (2014 год).

"В Карелию я приеду в третий раз: в детстве я участвовала в зимних соревнованиях в Петрозаводске, а этим летом бежала трейл в Горном парке "Рускеала". Мне очень понравилась гонка, живописные места, интересный круг и замечательная атмосфера, ну и конечно - победа! Последний раз я бежала на лыжах 50 км очень давно, будучи ещё юниоркой, поэтому дистанция 50 км на KareliaSkiFest для меня будет как первый раз. Конечно, я сейчас специально не готовлюсь к марафону, поэтому эти соревнования станут для меня преодолением себя. Тем интересней будет этот старт! Всем участникам, как и себе, пожелаю, в первую очередь, получить удовольствие от гонки, а во вторую, добиться поставленной цели на это соревнование!" – сказала Скардино.

Лыжный фестиваль KareliaSkiFest состоится 23 и 24 февраля в Петрозаводске на территории РСК "Курган". Ожидается 5 тысяч гостей, 1000 участников из 120 городов России, Финляндии и Франции. Старты открыты для всех – и для любителей, и для новичков. Каждый участник фестиваля получает красивый номер-майку, памятную медаль финишёра, красочные фотографии и видео со старта, дистанции и финиша.