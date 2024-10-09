Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике высоко оценили спортивную инфраструктуру Карелии

Никита Нагорный, Давид Белявский, Владислава Уразова провели мастер-класс для спортсменов, а также встретились с молодежью.

Сегодня в Петрозаводск приехали олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике - Заслуженные мастера спорта России Никита Нагорный, Давид Белявский и Владислава Уразова. Прославленные спортсмены посетили Региональный центр спортивной гимнастики Петрозаводска, где занимаются воспитанники Спортивной школы №1 Петрозаводска. Олимпийцы провели мастер-класс для спортсменов, а также раздали автографы.

Ребята с удовольствием фотографировались, спрашивали о сложных элементах и секретах их выполнения.

- Хочу поблагодарить Главу Карелии за поддержку развития спортивной гимнастики. В Петрозаводске потрясающий зал и все условия для тренировок. Здесь трудятся хорошие, грамотные специалисты – тренеры, а это главное! Сегодня увидел много талантливых ребят, и у каждого, кто трудится, есть возможность стать чемпионом. Может быть для кого-то сегодняшний мастер-класс станет знаковым, и ребята будут в будущем еще тщательнее тренироваться и показывать результату, - рассказал Олимпийский чемпион Никита Нагорный.

– Самое главное – слушать тренера, а также поставить цель и идти к ней. Даже если на соревнованиях что-то не получилось, нельзя опускать руки, нужно сделать выводы и бороться до конца, чтобы стать первым, - добавила олимпийская чемпионка Владислава Уразова.

Напомним, что региональный центр спортивной гимнастики построили в рамках подготовки к празднованию 100-летия республики. В здании есть гимнастический и тренажерный зал с современным спортинвентарем, помещения для тренеров, раздевалки и душевые.