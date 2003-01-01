Олимпийские чемпионы помогли укушенному клещом мальчику из Карелии

Ребенка доставили в московскую клинику на реабилитацию.

Десятилетнего Всеволода Соловьева, которого в мае укусил энцефалитный клещ, доставили на реабилитацию в Москву. Медицинский спецборт доставил мальчика в Детский клинический центр имени Рошаля. Об этом сообщил отец мальчика, известный карельский биатлонист Валерий Соловьев.

Состояние ребенка остается тяжелым. После укуса клеща он четыре недели провел в реанимации, а затем проходил лечение в Д. Б. Сейчас мальчик не может говорить и самостоятельно есть — у него установлены гастростома и трахеостома.

Родителям мальчика удалось организовать перевозку сына в московскую клинику. Олимпийские чемпионы Лариса Лазутина, Михаил Девятьяров, Евгения Медведева и Анна Богалий помогли получить вызов на реабилитацию. Также помощь оказали неравнодушные люди из Подольска.

— В итоге у нас на руках оказалось три вызова в хорошие детские клиники, и пришлось даже выбирать.Огромное спасибо и низкий поклон всем людям знакомым и незнакомым, знакомым знакомых, всем, всем кто от чистого сердца помогал нам. Особое спасибо нашим главным действующим людям, к кому мы обратились с просьбой о помощи. А они уже дали импульс желания помочь нам своим знакомым, — написал Валерий Соловьев.Как мы писали ранее, первый курс реабилитации проведут по квоте, но семье предстоит долгое и дорогое лечение. Для дальнейшего восстановления мальчика требуются средства на лекарства, консультации врачей и специальные средства ухода. Семья открыла сбор средств на реабилитацию.