Олимпийские чемпионы проведут автограф-сессию на фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске

У всех желающих будет возможность пообщаться с чемпионами, сделать памятные фотографии и получить автограф.
Жителей и гостей Карелии ждет уникальная встреча со звездами российского спорта. В рамках зимнего фестиваля «Гиперборея» олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Евгения Медведева-Арбузова и чемпион мира по боксу среди профессионалов Эдуард Трояновский проведут совместную автограф-сессию.
Встреча с прославленными спортсменами состоится 7 февраля в 19:30 в отеле «Космос». У всех желающих будет возможность пообщаться с чемпионами, сделать памятные фотографии и получить автограф.
Такое событие стало возможным благодаря включению в программу фестиваля «Гиперборея», который традиционно собирает в карельской столице яркие культурные и спортивные мероприятия. Встреча с чемпионами обещает стать одним из самых зрелищных событий фестивальной недели.
Напомним, накануне в карельской столице стартовал главный зимний праздник — 25-й юбилейный международный фестиваль «Гиперборея». В этом году конкурс снежных и ледовых скульптур посвятили достижениям российского спорта.
Основные массовые мероприятия запланированы на субботу, 7 февраля. В этот день на набережной пройдут «Зарядка со звездой», шоу силовых видов спорта, турнир по волейболу на снегу, соревнования по ориентированию «Снежная тропа» и вечерний забег с фонариками, рыболовные турниры «Онежский окушок» и молодёжный фестиваль «Мороз и клёв». Перед «Гипербореей» в Петрозаводске уже проверили толщину льда в акватории набережной.
На сцене выступят городские творческие коллективы, а в 17:00 начнется концерт группы «Мохито», после которого пройдет пиротехническое шоу.
Также в программе — интерактивная площадка музея-заповедника «Кижи» «Арт-зима» с играми, мастер-классами и угощениями. Награждение победителей конкурса снежных и ледовых скульптур пройдёт 7 февраля в 18:30 в отеле «Cosmos Petrozavodsk». Ранее мы публиковали подробную программу фестиваля. Напомним, в центре Петрозаводска из-за фестиваля «Гиперборея» изменится схема движения.