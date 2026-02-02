Олимпийский чемпион из Карелии выиграл международный турнир по тхэквондо

Олимпийский чемпион Владислав Ларин завоевал золотую медаль на первом международном турнире 2026 года — Fujairah Open по тхэквондо (WT) в Объединённых Арабских Эмиратах.
Турнир прошёл в насыщенном графике, сообщает Центр спортивной подготовки.
Ларин провёл четыре поединка без перерывов во второй день соревнований и победил спортсменов из Бахрейна, Узбекистана, Египта и Узбекистана (в финале).
Эта победа принесла Ларину 20 рейтинговых очков, что серьёзно укрепляет его позиции в мировом рейтинге.
Федерация тхэквондо Карелии поздравила спортсмена и поблагодарила его тренеров — Сергея Петрова и Антона Коткова.
Напомним, карельский спортсмен выиграл Первенство России по лыжному двоеборью.