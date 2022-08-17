Олимпийский чемпион из Карелии завоевал золото на Международных соревнованиях по тхэквондо

Карельские тхэквондисты Владислав Ларин и Антон Котков взяли «Кубок президента Союза тхэквондо России».

Воспитанники Сергея Петрова, олимпийский чемпион Владислав Ларин и Антон Котков, оформили на соревнованиях «Кубок президента Союза тхэквондо России» золотой дубль. Заслуженный мастер спорта России Владислав Ларин занял первое место в весовой категории свыше 87 кг. Мастер спорта России международного класса Антон Котков стал лучшим в весовой категории до 80 кг. Об этом сообщил в Минобразования и спорта республики.

Международные соревнования «Кубок президента Союза тхэквондо России» проходят в Черкесске с 25 по 28 августа. Кубок объединил лучших тхэквондистов России, Белоруссии и Казахстана.

Ранее сообщалось, президент России наградил тренера олимпийского чемпиона из Карелии Орденом дружбы.