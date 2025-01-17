Знаменитый олимпийский чемпион по боксу приехал в Петрозаводск

Российский боксер в Петрозаводске встретился с юными кадетами.
Российский боксер и олимпийский чемпион Александр Поветкин посетил Петрозаводское президентское кадетское училище, рассказали в Федерации бокса Карелии.
Приезд прославленных спортсменов — всегда большое событие и огромная мотивация для совсем ещё юных спортсменов.
Ребята смогли напрямую пообщаться с Александром Владимировичем, услышать наставления и взять автограф.
У прославленного русского витязя очень плотный график, он не успел посетить боксёрские залы республики, но он обещал обязательно приехать ещё раз, отметили в источнике.
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