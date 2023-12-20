Олончанин забил бревном своего знакомого до смерти

Следственные органы Олонецкого района расследуют уголовное дело об избиении до смерти.
В Олонецкий районный суд поступило уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, летом этого года нетрезвый олончанин поссорился со своим знакомым, схватился за брусок дерева и забил соперника до смерти.
Решается вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого и о назначении судебного заседания по делу, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
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