Олончанка хотела получить посылку, но вместо этого отдала почти 300 тысяч рублей киберпреступникам

Мошенники планировали обогатиться на сумму больше миллиона, но из-за сбоя они получили намного меньше.

Мошенникам удалось обмануть 27-летнюю жительницу Олонца и забрать у нее почти 300 тысяч рублей. В пресс-службе карельского МВД рассказали, что по статье о мошенничестве возбуждено уголовное дело.

Установлено, что девушке позвонили якобы работники почтового отделения и убедили продиктовать код из SMS, чтобы получить некую посылку. После разговора с мнимыми сотрудниками почты с олончанкой связался лжесотрудник ФСБ и встревожил девушку информацией о том, что ее данные попали в руки злоумышленников, и с этого момента все ее счета в опасности, и на нее незаконно оформили несколько кредитов.

Лжесотрудник сказал, что саму девушку подозревают в пособничестве преступникам. В качестве решения несуществующей проблемы мошенник предложил девушке «решение» — лично взять кредит почти на миллион рублей, чтобы потом перечислить эти деньги на «безопасный счёт» (который на деле принадлежит мошенникам).

— Однако всю сумму перевести она не смогла—многочисленные операции по переводам оказались заблокированы. Аферистам удалось похитить лишь треть заёмных средств — 290 000 рублей, — рассказали в пресс-службе карельской полиции.







