Олончанка посодействовала «налоговикам» и потеряла 500 тысяч рублей

Жительница Олонца думала, что таким образом сможет сберечь свои накопления.
Жительница Олонца перевела мошенникам более полумиллиона рублей, думая, что таким образом сможет сберечь свои накопления, об этом сообщили в полиции республики. Известно, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.
– Олончанка не заподозрила неладное, когда в популярном мессенджере директор организации предупредил – вот-вот будет звонить проверяющий из налоговой, следует ему содействовать. Действительно, вскоре та получила обратную связь. Фальшивые представители налоговой инспекции, банка и правоохранительных структур запугали абонентку. Убедили, что с её счетов спонсируются нелегальные объединения, и заставили сбережения из разных банков перевести на посторонние ресурсы. Более 500 000 рублей лишилась жительница Карелии,– сообщили в полиции.
После произошедшего женщина обратилась в полицию Олонецкого района. Установлено, что номера мошенников относятся к регионам за пределами Карелии.