Олонецкая пара месяцами обманывала кассы самообслуживания

В Олонце задержаны 37-летняя женщина и ее 29-летний сожитель, которые подозреваются в серии краж из сетевого магазина.

В Олонецком районе сотрудники полиции задержали пару, подозреваемую в совершении серии краж из сетевого магазина. 37-летняя женщина и ее 29-летний сожитель систематически похищали товары на общую сумму более 20 000 рублей.

По данным МВД Карелии, злоумышленники действовали в торговом зале поодиночке. Они выбирали продукты и проходили через кассы самообслуживания, где заменяли дорогие товары дешевыми или не сканировали часть позиций.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Женщине инкриминируют три эпизода преступной деятельности, мужчине — пять. Расследование продолжается.

